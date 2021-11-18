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Менеджер А. Емельяненко — про поединок с Сантосом: вообще не готовились к бою по ММА

Менеджер А. Емельяненко — про поединок с Сантосом: вообще не готовились к бою по ММА
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Менеджер Азамат Бостанов, чьим клиентом является известный боец Александр Емельяненко, поделился мнением о готовящемся поединке Александра с Марио Сантосом по правилам ММА. Емельяненко согласился выйти на бой на коротком уведомлении, заменив заболевшего Вячеслава Василевского.

Бостанов отметил, что его клиент не готовился к поединку по правилам смешанных единоборств. Бой состоится 27 ноября на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре.

«Мы вообще не готовились к бою по ММА. Да, на коротком уведомлении, но это интересная авантюра, и мы на неё согласились. Поговорили минуты три, и Александр согласился. Александр находится в достаточно хорошей форме», — приводит слова Бостанова «Спорт-экспресс».

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