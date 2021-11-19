Чемпион АСА Джонсон извинился перед бойцом Вахаевым. Тот подумал, что его назвали геем

Чемпион ACA в тяжёлом весе, американец Тони Джонсон рассказал, что извинился перед россиянином Мухуматом Вахаевым. На перекрёстном интервью Вахаев атаковал Джонсона после того, как ведущий напомнил о предыдущем интервью американца, где тот называл Мухумата и ещё одного бойца Алихана Вахаева «бойфрендами».
«Мы обсудили этот момент с ним. Он подумал, что я сказал, что его брат — гомосексуал. И я, конечно же, не называл так его брата. Понимаю, что для чеченца это очень неуважительно и недопустимо. За это извиняюсь. Но тут ещё есть такой момент, что он не понимает мой язык. И я понял, что дело в языковом барьере. Поэтому я сказал: «Послушай, я не называл твоего брата геем. Я имел в виду, что он поддерживает тебя». Мы это уже перетёрли. Разобрались, и это всё позади. Я принёс извинения, потому что это проявление неуважения. Недопустимо такое говорить, когда речь идёт о родных и близких. Я извинился, потому что он подумал, что я сказал, что его брат — гомосексуал. Мы всё выяснили.
Извинился перед ним сразу после драки. Этот момент не показали на видео. Сказал ему: «Я не имел в виду, что твой брат такой». Чеченцы — они другие. Они воспринимают всё немного по-другому», — цитирует Джонсона «Спорт-экспресс».
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