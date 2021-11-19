Австралийский журналист – о Косте Цзю: он суперзвезда и беседует по телефону с Путиным

Австралийский комментатор и журналист Пол Кент рассказал о том, какой авторитет и влияние Костя Цзю имеет в России, приведя в качестве примера его разговоры с президентом страны – Владимиром Путиным.
«Я думаю, что всё сложится так, что Тим Цзю отправится в Лас-Вегас, там у него будет бой за титул чемпиона мира. В случае победы в нём, он вернётся в Австралию для проведения ещё одного боя. Он попробует продать это место ещё раз, а потом подраться в России, потому что потребуется немного времени, чтобы всё устроить.
Покойный известный боксёрский промоутер Билл Мордэй и Костя Цзю всегда мечтали устроить бой на Красной площади. Времена тогда были другие. Они не так давно вышли из коммунизма и всего остального.
Но сейчас Костя суперзвезда в России. Он выступает по телевидению, управляет рестораном и является первым профессиональным чемпионом мира в России после падения железного занавеса и распада СССР.
Он действительно суперзвезда и разговаривает по телефону с Владимиром Путиным, так что, если ему нужен бой с кем-либо, он уже в кармане», — гласит комментарий Кента для местного портала The Advertiser.
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