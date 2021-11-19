А. Емельяненко обратился к Сантосу, с которым проведёт следующий бой
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме». Александр в шутку обратился к Марио Сантосу, с которым проведёт поединок 27 ноября на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре. Противостояние пройдёт по правилам ММА.
«27 ноября, Сыктывкар! Ну привет, Лысая Голова!» — написал Емельяненко.
Фотографию можно посмотреть на странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».
Напомним, Емельяненко согласился выйти на бой на коротком уведомлении, заменив заболевшего Вячеслава Василевского. Последний поединок Александр провёл с блогером Артёмом Тарасовым. Бой состоялся по правилам бокса в перчатках MMA. Емельяненко победил соперника единогласным решением судей.
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