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А. Емельяненко обратился к Сантосу, с которым проведёт следующий бой

А. Емельяненко обратился к Сантосу, с которым проведёт следующий бой
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём «инстаграме». Александр в шутку обратился к Марио Сантосу, с которым проведёт поединок 27 ноября на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре. Противостояние пройдёт по правилам ММА.

«27 ноября, Сыктывкар! Ну привет, Лысая Голова!» — написал Емельяненко.

Фотографию можно посмотреть на странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».

Напомним, Емельяненко согласился выйти на бой на коротком уведомлении, заменив заболевшего Вячеслава Василевского. Последний поединок Александр провёл с блогером Артёмом Тарасовым. Бой состоялся по правилам бокса в перчатках MMA. Емельяненко победил соперника единогласным решением судей.

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