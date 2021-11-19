Холлоуэй сдулся? Байки перед Нганну – Ган. Bellator 271 — в новом подкасте «Чемпионата»

MMA-подкаст «Больше не говори такие вещи» празднует вместе с этим выпуском год! Вот это да. У нас для вас конкурс по такому случаю. Так что не расслабляемся, слушаем наш ММА-наговор повнимательнее, ничего не пропускаем, это Багдасарян, Володин, «Чемпионат подкаст» – поехали!
Обиды Кормье и вылазки Джонса, бой Холлоуэя и Родригеса — это бой года? Или нет? Очередные байки про Фрэнсиса Нганну в преддверии его боя с Сирилем Ганом, итоги турнира Bellator 271 + потенциал хайпа Кайлы Харрисон, будущее Пауло Косты, чуть-чуть про Гейджи, Чендлера, Конора и всех остальных.
Уже по традиции Давид Багдасарян (aka Hardcore MMA) и Олег Володин помогут вам органично влиться в ММА-движение. Все минувшие и грядущие турниры в UFC и Bellator, новости, рейтинги и так далее. Это «Больше не говори такие вещи» на «Чемпионат подкаст».
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