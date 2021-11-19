Альварес и Макабу провели первую встречу после того, как WBC санкционировал их бой. Видео

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес и обладатель пояса WBC Илунга Макабу провели встречу. Это случилось впервые после того, как стало известно, что они проведут очный бой.



Будущие соперники встретились на сцене и тепло поприветствовали друг друга.

Видео можно посмотреть на странице World Boxing Council в «Игстаграме».

Решение провести поединок между Альваресом и Макабу было подтверждено WBC после того, как тренер Альвареса Эдди Рейносо запросил WBC об организации этого поединка. Бойцы сразятся за титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе.



Ранее мнением о решении Альвареса провести титульный бой с Макабу поделился российский боксёр Академии единоборств РМК Евгений Тищенко.