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Альварес и Макабу провели первую встречу после того, как WBC санкционировал их бой. Видео

Альварес и Макабу провели первую встречу после того, как WBC санкционировал их бой. Видео
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес и обладатель пояса WBC Илунга Макабу провели встречу. Это случилось впервые после того, как стало известно, что они проведут очный бой.

Будущие соперники встретились на сцене и тепло поприветствовали друг друга.

Видео можно посмотреть на странице World Boxing Council в «Игстаграме».

Решение провести поединок между Альваресом и Макабу было подтверждено WBC после того, как тренер Альвареса Эдди Рейносо запросил WBC об организации этого поединка. Бойцы сразятся за титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе.

Ранее мнением о решении Альвареса провести титульный бой с Макабу поделился российский боксёр Академии единоборств РМК Евгений Тищенко.

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