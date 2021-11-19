Альварес и Макабу провели первую встречу после того, как WBC санкционировал их бой. Видео
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес и обладатель пояса WBC Илунга Макабу провели встречу. Это случилось впервые после того, как стало известно, что они проведут очный бой.
Будущие соперники встретились на сцене и тепло поприветствовали друг друга.
Видео можно посмотреть на странице World Boxing Council в «Игстаграме».
Решение провести поединок между Альваресом и Макабу было подтверждено WBC после того, как тренер Альвареса Эдди Рейносо запросил WBC об организации этого поединка. Бойцы сразятся за титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе.
Ранее мнением о решении Альвареса провести титульный бой с Макабу поделился российский боксёр Академии единоборств РМК Евгений Тищенко.
Новость по темеЕвгений Тищенко: Сауль Альварес делает историю
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