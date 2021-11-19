Назван следующий соперник Усмана Нурмагомедова. Бой состоится на турнире UFC

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов следующий бой проведёт 19 марта на турнире UFC Fight Night. Соперником россиянина станет валлиец Джек Шор. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил журналист Алекс Бехунин.
Последний бой Усман провёл на турнире Bellator 269 в Москве, одержав победу над финским бойцом Патриком Пиетиллой. Поединок завершился победой Нурмагомедова удушающим приёмом в первом раунде.
Шор в последнем бою сражался на турнире UFC Fight Night 191 с Людвиком Шолиняным. В этом бою Джек победил единогласным решением судей.
Напомним, 11 ноября Усман Нурмагомедов был задержан в аэропорту Шереметьево. Сообщалось, что Усману вменяли наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. Позже стало известно, что боец проходит по этому делу как свидетель.
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