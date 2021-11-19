«Наша малышка Америка». Генри Сехудо показал фото новорождённой дочери
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо разместил новый пост у себя в «инстаграме», где показал фото своей новорождённой дочери, названной Америка.
«В 4:26 утра бог подарил нам прекрасную Америку. Мы обещаем любить и всячески помогать тебе, наша малышка Америка. Мама и папа приветствуют тебя в этом прекрасном мире. Америка Мария Сехудо, 18.11.2021», — подписал фотографию Генри.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Генри Сехудо в «Инстаграме».
34-летний Генри Сехудо — бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Генри становился чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе (Олимпиада 2008 года в Пекине (Китай), является трёхкратным Панамериканским чемпионом.
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