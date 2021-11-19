Первый чемпион UFC в тяжёлом весе поддержал А. Емельяненко перед боем с Сантосом

Член Зала славы UFC, первый чемпион промоушена в тяжёлом весе Марк Колман поддержал российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко после новости о его предстоящем поединке с Марио Сантосом. Соответствующий комментарий Колман разместил в посте Александра, который он оставил по случаю этого боя в своём «инстаграме».

«Порви его, чемпион», — написал Колман.

Напомним, что Емельяненко дал согласие выйти на поединок с Сантосом на коротком уведомлении, заменив заболевшего Вячеслава Василевского. Последний поединок Александр провёл с блогером Артёмом Тарасовым. Бой проходил по правилам бокса в перчатках MMA. Емельяненко тогда одержал победу единогласным решением судей.

Ранее Емельяненко обратился к Сантосу.