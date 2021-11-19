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Тим Цзю: спасибо, Россия!

Тим Цзю: спасибо, Россия!
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27-летний австралиец русского происхождения Тим Цзю ответил на поздравления отца, бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Константина, которые он оставил по случаю его победы в бою с японцем Такеши Иноуэ.

«Поздравляю сына с победой. Горжусь тобой. А уже завтра начинаем подготовку к следующему бою. Только вперёд, к победе», — писал Константин в своём «инстаграме».

«Спасибо, папа, и спасибо, Россия!» — ответил в комментариях Тим.

Напомним, бой Тима и Иноуэ завершился уверенной победой Цзю единогласным судейским решением по итогам 12 раундов. На профессиональном ринге Цзю одержал 20 побед в 20 поединках (15 — нокаутом).

Тим является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо.

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