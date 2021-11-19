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Шевченко вспомнила, как во время киносъёмок лауреат «Оскара» просила её бить себя сильнее

Шевченко вспомнила, как во время киносъёмок лауреат «Оскара» просила её бить себя сильнее
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Чемпионка UFC в легчайшем весе Валентина Шевченко вспомнила, как проходили съёмки фильма «Удары», режиссёром которого выступила лауреат премии «Оскар» Холли Берри.

«Главное по замыслу Берри — всё должно быть предельно реально. Она считала, что бой должен получиться настоящим. Всё должно быть настолько правдоподобно, насколько вообще возможно. Иногда она говорила: «Валентина, ты должна бить меня сильнее». А я такая: «Холли, я не уверена». Но она парировала: «Нет, ты должна так ударить меня, чтобы я это действительно почувствовала», — приводит слова Шевченко MMA Fighting.

Ранее желание провести бой с Шевченко выразила боец UFC Андреа Ли по прозвищу КГБ. В мае 2021 года Ли победила сестру Валентины Антонину.

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