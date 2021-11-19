Александр Ревва — Тиму Цзю: весь в отца

Популярный российский актёр и шоумен Александр Ревва оставил комментарий под сообщением бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Константина Цзю. Ранее Цзю-старший в своём «инстаграме» оставил сообщение по случаю победы его сына Тима в бою с представителем Японии Такеши Иноуэ, где поздравил его и сообщил о начале подготовки к следующему поединку.
«Весь в отца», — написал Пирожков.
На профессиональном ринге Тим одержал 20 побед в 20 поединках (15 — нокаутом). Напомним, что Цзю-младший является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо. В ночь на 18 июля по московскому времени Брайан предпринял попытку объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира, однако в противостоянии с американцем Джермаллом Чарло судьи определили ничью.
- 19 ноября 2021
-
15:28
-
14:55
-
13:51
-
13:25
-
12:42
-
12:19
-
11:25
-
10:53
-
10:22
-
09:29
-
09:15
-
02:27
-
00:22
- 18 ноября 2021
-
23:00
-
22:00
-
21:19
-
20:37
-
19:53
-
18:54
-
17:50
-
17:20
-
16:53
-
15:38
-
15:24
-
14:11
-
13:07
-
12:58
-
11:52
-
10:46
-
10:02
-
03:36
-
02:34
-
01:43
-
01:26
-
00:51