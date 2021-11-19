Александр Ревва — Тиму Цзю: весь в отца

Популярный российский актёр и шоумен Александр Ревва оставил комментарий под сообщением бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Константина Цзю. Ранее Цзю-старший в своём «инстаграме» оставил сообщение по случаю победы его сына Тима в бою с представителем Японии Такеши Иноуэ, где поздравил его и сообщил о начале подготовки к следующему поединку.



«Весь в отца», — написал Пирожков.

На профессиональном ринге Тим одержал 20 побед в 20 поединках (15 — нокаутом). Напомним, что Цзю-младший является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо. В ночь на 18 июля по московскому времени Брайан предпринял попытку объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира, однако в противостоянии с американцем Джермаллом Чарло судьи определили ничью.