Пётр Ян назвал топ-боксёров в ММА

Российский боец и временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян поделился мыслями о бойцах ММА, обладающих самыми сильными боксёрскими навыками.



«Я вообще мало боёв смотрю, если честно. Макс Холлоуэй неплохо боксирует, потом Дастин Порье, дальше Конор Макгрегор, ещё Хабиба можно включить. Помните, как Хабиб дрался с Элом Яквинтой и Хабиб столько джебов накидал. У него после боя спрашивали про это, а он ответил, что смотрел много боёв Мохаммеда Али и представил, что я — Мохаммед Али. Но в том поединке он действительно неплохо боксировал», — сказал Ян на пресс-конференции на RCC.

Напомним, последний бой Ян провёл 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.