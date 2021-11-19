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Актёр Владимир Сычёв обратился к А. Емельяненко перед его боем с Сантосом

Актёр Владимир Сычёв обратился к А. Емельяненко перед его боем с Сантосом
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Знаменитый актёр Владимир Сычёв обратился к российскому бойцы смешанных единоборств Александру Емельяненко в преддверии его поединка с Марио Сантосом. Ранее Александр у себя в «инстаграме» разместил соответствующий пост, который и прокомментировал Сычёв.

«Желаю тебе победы, Саша», — написал Сычёв.

Напомним, Емельяненко и Сантос сразятся 27 ноября на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре. Противостояние пройдёт по правилам ММА.

Емельяненко согласился выйти на бой на коротком уведомлении, заменив заболевшего Вячеслава Василевского. Последний поединок Александр провёл с блогером Артёмом Тарасовым. Бой состоялся по правилам бокса в перчатках MMA. Емельяненко победил соперника единогласным решением судей.

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