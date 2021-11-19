Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пётр Ян: Стерлинг имеет право говорить о победе над Сэндхагеном за 88 секунд. Везёт лучшим

Пётр Ян: Стерлинг имеет право говорить о победе над Сэндхагеном за 88 секунд. Везёт лучшим
Комментарии

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян высказал мнение о заявлениях чемпиона организации Алджэмейна Стерлинга о том, что он быстрее всех смог победить Кори Сэндхагена. Ранее Стерлинг неоднократно напоминал, что ему для победы над Кори потребовалось 88 секунд, в то время, как Яну и Диллашоу — вся дистанция пяти раундов.

«То, что он говорит, имеет право. Везёт лучшим, везёт победителю. Даже если ему повезло тогда, значит он выиграл бой. Сейчас с моей стороны об этом говорить будет вообще некрасиво. Ну получилось так, значит получилось. Сэндхаген достойный и серьёзный соперник. Хороший опытный парень. Я ни в коем случае его не недооценивал, я готовился и подошёл к этому поединку очень ответственно», — сказал Ян на пресс-конференции на RCC.

Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021