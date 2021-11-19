Александр Емельяненко высказался о потенциальном поединке с Вячеславом Дациком

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поговорил о ситуации вокруг его потенциального боя с Вячеславом Дациком.
«Бой с Дациком тоже состоится. Просто не торопите события, у меня нет времени и возможности, как в мультике, когда выскочили двое из ларца, два волшебника-деятеля, и начали загибать пальцы. Я не могу загибать за вами пальцы. Успокойтесь, будет и с Дациком бой. Всему своё время. Ждите, следите за новостями. Скоро узнаете обо всём.
У нас нет никакой личной истории, это он раздул. Любители боев, фанаты Дацика больше раздули какую-то историю и ситуацию, которая сложилась. Дацик, так Дацик — какая разница? Я всю жизнь Дациков бью», — сказал Александр Емельяненко в интервью на YouTube-канале Азамата Бостанова.
Следующий бой Александр Емельяненко проведёт 27 ноября на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре. Его соперником станет Марио Сантос. Емельяненко согласился выйти на бой на коротком уведомлении, заменив заболевшего Вячеслава Василевского. Последний поединок Александр провёл с блогером Артёмом Тарасовым. Бой состоялся по правилам бокса в перчатках MMA. Емельяненко победил соперника единогласным решением судей.
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