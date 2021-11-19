«В тот момент захотел крови». Валуев рассказал, как приревновал жену

Депутат Государственной думы РФ, знаменитый в прошлом боксёр Николай Валуев рассказал, как приревновал жену во время поездки в Италию.
«Ревность не возникает на пустом месте. Ей надо дать почву, чтобы проверить, насколько человек ревнив. К моему счастью, у меня такой почвы нет, вот совсем. Но в 2006 году мы с Галей путешествовали по Италии, и эту поездку она вспоминает, можно сказать, с гордостью. Жили в южной, бандитской части Калабрии, где к нам был приставлен местный охранник. Веселый итальянец, который нас везде водил и все показывал. А заодно оказывал знаки внимания моей супруге… При мне.
И я поймал себя на мысли, что ревную. Не было ничего предосудительного. Моя жена не давала ему никаких поводов, чтобы он так себя вёл. Но, конечно, она загордилась, а какая женщина не загордится? Я прекрасно понимаю, что женщинам приятно, когда за ними ухаживают. Флирт у итальянцев в крови? Я этого не могу знать, не проверял, у кого что в крови. Но вот я в тот момент захотел крови, это точно», — приводит слова Валуева 7дней.ru.
Николай Валуев — чемпион мира по версии WBA (2005-2007, 2008-2009), интерконтинентальный чемпион по версии WBA (2004-2005), временный интерконтинентальный чемпион по версии WBA (2004), чемпион Азии по версии PABA (2001-2004).
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