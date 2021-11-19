«Дана, дай мне любого легковеса». Юсуф Раисов обратился к президенту UFC
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Российский боец смешанных единоборств Юсуф Раисов оставил в своём «инстаграме» обращение к президенту UFC Дане Уайту.
«Дана, дай мне любого легковеса! Трёх недель мне будет достаточно, чтобы подготовиться и начать войну с любым бойцом», — написал Раисов в своём «инстаграме».
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Юсуфа Раисова.
Юсуф Раисов последний поединок провёл на турнире AMC — Fight Nights 103, одержав победу техническим нокаутом в поединке с Алексеем Махно. В декабре 2020 года он одержал победу над Егором Голубцовым единогласным решением судей на турнире АСА 115. Всего на счету Юсуфа Раисова 20 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и потерпел два поражения.
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