Хамзат Чимаев победил Джека Херманссона в схватке по вольной борьбе

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, одержал победу в схватке по вольной борьбе с шведско-норвежским бойцом UFC Джеком Херманссоном.



Поединок состоялся 19 ноября в Гётеборге (Швеция).



Чимаев выиграл оба первых раунда и победил в схватке со счётом 8:0.



Хамзат провёл последний поединок на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. Таким образром, за четыре боя в UFC Чимаев пропустил всего два акцентированных удара.



Ожидается, что следующим соперником Хамзата Чимаева в UFC станет Гилберт Бёрнс.