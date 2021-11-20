Хамзат Чимаев обратился к президенту UFC

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, обратился к президенту промоушена Дане Уайту, разместив соответствующий пост в своём «инстаграме».



«Кто следующий, Дана?» — написал Чимаев.



Последний бой Хамзат провёл на турнире UFC 267, который состоялся 30 октября. Соперником Чимаева был боец из Китайской Народной Республики Ли Джинлианг. Хамзат победил оппонента удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. Таким образом, за четыре боя в UFC Чимаев пропустил всего два акцентированных удара.

Ранее сообщалось о возможном проведении поединка Чимаевым с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. В UFC, однако, его официально не подтвердили.