Андраде победил Куигли нокаутом и защитил титул WBO в среднем весе
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Чемпион мира по версии WBO в среднем весе, американец Деметриус Андраде победил представителя Ирландии Джейсона Куигли техническим нокаутом. Соперники встречались в ночь на 20 ноября мск в главном событии вечера бокса в Манчестере (США). Бой был остановлен уже во втором раунде. Таким образом, Андраде защитил свой пояс WBO в средней весовой категории.
Предыдущий бой Андраде провёл с британцем Лиамом Уильямсоном в апреле 2021 года, победив его единогласным решением судей. На счету Деметриуса 31 победа, из которых 19 были добыты нокаутом, и ни одного поражения.
В активе Куигли 19 побед (14 нокаутом) и два поражения.
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