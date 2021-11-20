Стерлинг — о реванше с Яном: собираюсь уничтожить его

Американский боец смешанных единоборств Алджэмейн Стерлинг в своём «твиттере» ответил на вопрос, сможет ли он победить временного чемпион UFC в легчайшем весе, россиянина Петра Яна в доминирующем стиле в бою-реванше.



«Я собираюсь уничтожить его», — ответил Стерлинг.



Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс удар коленом в голову лежачего Алджэмейна, что запрещено правилами. Многие посчитали, что Стерлинг симулировал травму в том эпизоде. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам.



Благодаря победе Яна над американским бойцом Кори Сэндхагеном, случившейся 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби, Пётр стал стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

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