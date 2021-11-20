А. Емельяненко объяснил, почему в последнее время выкладывает много фото с братом Фёдором
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, почему в последнее время в своих социальных сетях выкладывает множество фотографий с братом Фёдором.
«Да нет, я никак не скучаю. На наши отношения эти фотографии никак не влияют. Просто раньше мы тренировались вместе в одной команде и проводили много времени вместе. Поэтому я попросил младшего брата Ивана, чтобы он их собрал и отсканировал. Это ретрофотографии — не хочется, чтобы они пропали.
Ничего такого нет. Я не скучаю. Выкиньте из головы эти дурные мысли! Если Фёдор захочет помириться, он сам мне наберёт и помирится. Я ему уже звонил», — сказал Александр Емельяненко во время интервью на YouTube-канале Азамата Бостанова.
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