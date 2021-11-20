А. Емельяненко объяснил, почему в последнее время выкладывает много фото с братом Фёдором

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, почему в последнее время в своих социальных сетях выкладывает множество фотографий с братом Фёдором.



«Да нет, я никак не скучаю. На наши отношения эти фотографии никак не влияют. Просто раньше мы тренировались вместе в одной команде и проводили много времени вместе. Поэтому я попросил младшего брата Ивана, чтобы он их собрал и отсканировал. Это ретрофотографии — не хочется, чтобы они пропали.



Ничего такого нет. Я не скучаю. Выкиньте из головы эти дурные мысли! Если Фёдор захочет помириться, он сам мне наберёт и помирится. Я ему уже звонил», — сказал Александр Емельяненко во время интервью на YouTube-канале Азамата Бостанова.