Александр Емельяненко — Джигану: это твои петушары?
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Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил свежий пост в своём «инстаграме», где в шутку обратился к известному рэперу Джигану. Александр показал видеозапись из бани, на кадрах которой присутствуют птицы.
«Это твои петушары?» — написал Емельяненко, обратившись к Джигану.
«Пришёл в баню погреться, а здесь петушки повсюду летают», — добавил Александр.
Видео можно посмотреть на странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».
С комментарием выступил сам Джиган, оставив несколько смайлов.
Не раз сообщалось, что Емельяненко и Джиган могут провести бой в ноябре 2021 года, однако контракт на него до сих пор не подписан.
Ранее Александр объяснил, почему в последнее время выкладывает много фото с братом Фёдором.
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