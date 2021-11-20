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Александр Емельяненко — Джигану: это твои петушары?

Александр Емельяненко — Джигану: это твои петушары?
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Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил свежий пост в своём «инстаграме», где в шутку обратился к известному рэперу Джигану. Александр показал видеозапись из бани, на кадрах которой присутствуют птицы.

«Это твои петушары?» — написал Емельяненко, обратившись к Джигану.

«Пришёл в баню погреться, а здесь петушки повсюду летают», — добавил Александр.

Видео можно посмотреть на странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».

С комментарием выступил сам Джиган, оставив несколько смайлов.

Не раз сообщалось, что Емельяненко и Джиган могут провести бой в ноябре 2021 года, однако контракт на него до сих пор не подписан.

Ранее Александр объяснил, почему в последнее время выкладывает много фото с братом Фёдором.

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