Дос Аньос: тогда Хабиб меня одолел, но это не значит, что он победит в бою со мной ещё раз

Известный боец UFC Рафаэль дос Аньос вспомнил свой поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, состоявшийся в 2014 году. Победу по его итогам праздновал Нурмагомедов.



«Многие сейчас говорят о Хабибе. Часто вспоминают его победу в бою со мной. Да, тогда он меня победил, но это не значит, что, если мы снова будем драться, он победит опять. Я уважаю его как бойца, он много достиг и завершил карьеру с безупречным послужным списком. Но стоит признать, что этот спорт жесток.



Да, он одолел меня тогда, но это совсем не значит, что он побьёт меня снова. Просто в ту ночь он был лучше, вот и всё», — сказал дос Аньос в интервью на канале RT Sport MMA в YouTube.



Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении прекратить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.