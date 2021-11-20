Альберт Дураев: чем больше вы меня ненавидите, тем лучше я становлюсь

Известный боец ММА Альберт Дураев разместил новый пост в своём «инстаграме», где ответил на критику в свой адрес.

«Многие обсуждают одну тему — почему Альберт устал? Отвечу вам по-своему! Да я устал. Это факт! Буду ли я оправдываться? Нет! Вы можете говорить, что хотите, вы можете утверждать, что у меня нет будущего в UFC, вы также можете ненавидеть меня, и это меня тоже устраивает. Чем больше вы меня ненавидите, тем лучше я становлюсь. Хочу поблагодарить свою команду. Мы идём дальше! Vegas ждёт нас», — написал Дураев.

Фотографию можно посмотреть на странице Альберта Дураева в «Инстаграме».

Ранее Дураев вызвал на бой экс-претендента на титул чемпиона UFC в полусреднем весе, англичанина Даррена Тилла.