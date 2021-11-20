Михаил Рагозин финишировал Вискарди Андраде на турнире RCC Intro 18

Российский боец Михаил Рагозин одержал победу над экс-бойцом UFC Вискарди Андраде в главном поединке турнира RCC Intro 18. Бой завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.
Андраде уже неоднократно выступал на турнирах RCC — он дрался с Шлеменко и Василевским, отправил в глубокий нокаут Мартынова. Это уже четвёртый бой бразильца в Екатеринбурге. Рагозин — одна из ключевых звёзд лиги. Уже несколько лет ему предлагают только серьезную оппозицию, и в его активе тоже есть громкие имена.
Бой стартовал очень спокойно, с разведки. Характерные для Андраде взрывы начались только в конце второй минуты — он бросился на российского бойца, но тот был готов к этому и спокойно защищался. Несколькими секундами позже Рагозин отлично пробил навстречу, показав, что у него тоже достаточно мощи в кулаках, а еще через пару мгновений он настолько сильно потряс Андраде, что рефери был вынужден остановить бой.
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