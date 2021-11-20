Хабиб показал своё архивное фото с турнира Кубка Тактарова

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своём «инстаграме» архивные кадры с Кубка Олега Тактарова по панкратиону, который состоялся в 2008 году.

Хабиб в 2008 году стал лучшим бойцом турнира имени Олега Тактарова «Русский медведь», одержав победу в весовой категории до 70 кг.



В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.