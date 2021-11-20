Полный кард UFC Вегас 43 с главным поединком Кетлен Виейра — Миша Тейт

В ночь с 20 на 21 ноября в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX пройдёт турнир UFC Вегас 43, главным событием которого станет противостояние между Кетлен Виейрой и Мишей Тейт.



«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит боец не входит в топ-15 весовой категории.



UFC Вегас 43



Основной кард



Миша Тейт (№ 7) – Кетлен Виейра (№ 8) — женский легчайший вес

Майкл Кьеза (№ 6) – Шон Брэйди (№ 14) — полусредний вес

Джоанн Калдервуд (№ 5) – Таила Сантос (№ 10) — женский наилегчайший вес

Рани Яхья – Кан Кён Хо — легчайший вес

Адриан Яниез – Дэйви Грант — легчайший вес.



Предварительный кард:



Пэт Сабатини – Такер Лутц — полулёгкий вес

Рафа Гарсия – Натан Леви — лёгкий вес

Лома Локбунми – Лупита Годинез — женский минимальный вес

Террэнс Маккинни – Фарес Зиам — лёгкий вес

Коди Дерден – Киленг Аори — наилегчайший вес

Нуерданбек Шаилан – Шон Сориано — полулёгкий вес

Луана Пинейро – Сэм Хьюз — женский минимальный вес.



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