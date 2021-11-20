Полный кард UFC Вегас 43 с главным поединком Кетлен Виейра — Миша Тейт

В ночь с 20 на 21 ноября в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX пройдёт турнир UFC Вегас 43, главным событием которого станет противостояние между Кетлен Виейрой и Мишей Тейт.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит боец не входит в топ-15 весовой категории.
UFC Вегас 43
Основной кард
Миша Тейт (№ 7) – Кетлен Виейра (№ 8) — женский легчайший вес
Майкл Кьеза (№ 6) – Шон Брэйди (№ 14) — полусредний вес
Джоанн Калдервуд (№ 5) – Таила Сантос (№ 10) — женский наилегчайший вес
Рани Яхья – Кан Кён Хо — легчайший вес
Адриан Яниез – Дэйви Грант — легчайший вес.
Предварительный кард:
Пэт Сабатини – Такер Лутц — полулёгкий вес
Рафа Гарсия – Натан Леви — лёгкий вес
Лома Локбунми – Лупита Годинез — женский минимальный вес
Террэнс Маккинни – Фарес Зиам — лёгкий вес
Коди Дерден – Киленг Аори — наилегчайший вес
Нуерданбек Шаилан – Шон Сориано — полулёгкий вес
Луана Пинейро – Сэм Хьюз — женский минимальный вес.
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