Михаил Рагозин прокомментировал победу над Вискарди Андраде

Российский боец ММА Михаил Рагозин прокомментировал победу в поединке с экс-бойцом UFC Вискарди Андраде. Бой Рагозина и Андраде возглавил турнир RCC Intro 18 и завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде.



«Рад, что выиграл. Выиграл быстро, сильно не устал. Сейчас еще распирают силы, и я готов дальше тренироваться. Упала огромная гора с плеч, можно на пару дней расслабиться.



После последнего поражения надолго в себя не уходил. Бывают такие поражения, когда ты реально проиграл и чувствуешь, что ты не смог. А в том бою я не чувствовал себя проигравшим. Конечно, голова болела, потому что многое я не показал, на что был готов, и многое не сделал сам. Бессмысленно винить кого-то. Я просто был недоволен собой и постарался как можно быстрее вернуться в зал, старался работать и исправлять ошибки.



Андраде пропустил чуть раньше того, когда я полетел на добивание. Он немного поплыл, но я не пошёл вперед, потому что я видел, что он ещё в фокусе, а его удары я на себе почувствовал, когда он делал свои знаменитые набегания. Он попадал через защиту и через руки, и я чувствовал, что у него тяжёлые удары. Опасно было сразу лететь и нарваться на удар от него. Я подвигался, посмотрел на него. Когда я выцелил вторым ударом, то увидел, что глаза в кучку собрались и он уже не готов меня встречать. Нужно добивать и заканчивать бой», — цитирует Рагозина пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».