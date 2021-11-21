Джон Джонс анонсировал о своём участии в турнире по грэпплингу

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс объявил, что примет участие в турнире по грэпплингу.



«Важные новости! Я рад объявить, что буду участвовать в соревнованиях по грэпплингу номер один в мире, Fury Grappling. 9 декабря в Нью-Йорке я буду сражаться с суперзвездой WWE и непобежденным тяжеловесом Bellator Джеком Сваггером», — написал Джонс в своём «твиттере».



33-летний Джон Джонс выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Последний поединок американский спортсмен провёл в феврале 2020 года, победив соотечественника Доминика Рейеса.



Напомним, ранее Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, но с тех пор так и не провёл ни одного боя. Простой Джонса продолжается уже почти два года. Предполагалось, что американский боец проведёт поединок с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. По словам президента UFC Даны Уайта, следующий бой Джонса планируется не ранее 2022 года. В августе спортсмен вернулся к тренировкам.



Всего на его счету 28 боёв в MMA, в которых он одержал 26 побед и потерпел одно поражение, а один бой признали несостоявшимся.