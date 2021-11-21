Брэйди единогласным решением победил Кьезу в соглавном поединке UFC Fight Night 198

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» на турнире UFC Fight Night 198 состоялся соглавный бой, в котором сошлись представители полусредней весовой категории 28-летний американец Шон Брэйди и его 33-летний соотечественник Майкл Кьеза.



Поединок завершился победой Брэйди единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Для него эта победа стала 13-й в карьере, при том, что он не потерпел ни единого поражения, а вот для его более опытного оппонента это шестое поражение в ММА при 22 победах.



Напомним, главным событием турнира станет противостояние в женском легчайшем весе между Кетлен Виейрой и экс-чемпионкой UFC Мишей Тейт. На церемонии взвешивания Виера показала 61,46 кг, в то время как у её оппонентки зафиксировали 61,68 кг.