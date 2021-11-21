Брэйди единогласным решением победил Кьезу в соглавном поединке UFC Fight Night 198
Поделиться
В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» на турнире UFC Fight Night 198 состоялся соглавный бой, в котором сошлись представители полусредней весовой категории 28-летний американец Шон Брэйди и его 33-летний соотечественник Майкл Кьеза.
Поединок завершился победой Брэйди единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Для него эта победа стала 13-й в карьере, при том, что он не потерпел ни единого поражения, а вот для его более опытного оппонента это шестое поражение в ММА при 22 победах.
Напомним, главным событием турнира станет противостояние в женском легчайшем весе между Кетлен Виейрой и экс-чемпионкой UFC Мишей Тейт. На церемонии взвешивания Виера показала 61,46 кг, в то время как у её оппонентки зафиксировали 61,68 кг.
Комментарии
- 21 ноября 2021
-
04:05
-
00:43
- 20 ноября 2021
-
23:56
-
22:20
-
21:57
-
20:49
-
19:50
-
18:31
-
17:27
-
16:05
-
15:23
-
13:40
-
13:26
-
12:19
-
11:45
-
11:09
-
10:27
-
09:17
-
00:31
- 19 ноября 2021
-
23:54
-
22:59
-
21:27
-
20:32
-
19:43
-
18:33
-
18:28
-
17:30
-
17:28
-
17:13
-
16:52
-
16:49
-
16:41
-
16:36
-
15:28
-
14:55
Партнерский контент