Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кетлин Виейра одержала победу над Мишей Тейт в главном бою UFC Vegas 43

Кетлин Виейра одержала победу над Мишей Тейт в главном бою UFC Vegas 43
Комментарии

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» на турнире UFC Fight Night 198 (Vegas 43) состоялся соглавный бой, в котором сошлись представительницы женской легчайшей весовой категории – 35-летняя американская экс-чемпионка UFC Миша Тейт и 30-летняя представительница Бразилии Кетлин Виейра.

В результате 5-раундового противостояния победа единогласным решением судей досталась Кетлин Виейра (48-47, 48-47, 49-46), которая сумела оправиться после поражения в последнем бою от россиянки Яны Куницкой на UFC Fight Night 185 в феврале этого года.

Напомним, в соглавном бою турнира сошлись представители полусредней весовой категории 28-летний американец Шон Брэйди и его 33-летний соотечественник Майкл Кьеза. Поединок завершился победой Брэйди единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Для него эта победа стала 13-й в карьере, при том, что он не потерпел ни единого поражения, а вот для его более опытного оппонента это шестое поражение в ММА при 22 победах.

UFC 2021. UFC Fight Night 198, Лас-Вегас, США
Кетлен Виейра (W) - Миша Тейт
21 ноября 2021, воскресенье. 04:10 МСК
Кетлен Виейра
Окончено
UD
Миша Тейт
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021