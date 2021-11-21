Кетлин Виейра одержала победу над Мишей Тейт в главном бою UFC Vegas 43

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» на турнире UFC Fight Night 198 (Vegas 43) состоялся соглавный бой, в котором сошлись представительницы женской легчайшей весовой категории – 35-летняя американская экс-чемпионка UFC Миша Тейт и 30-летняя представительница Бразилии Кетлин Виейра.

В результате 5-раундового противостояния победа единогласным решением судей досталась Кетлин Виейра (48-47, 48-47, 49-46), которая сумела оправиться после поражения в последнем бою от россиянки Яны Куницкой на UFC Fight Night 185 в феврале этого года.

Напомним, в соглавном бою турнира сошлись представители полусредней весовой категории 28-летний американец Шон Брэйди и его 33-летний соотечественник Майкл Кьеза. Поединок завершился победой Брэйди единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Для него эта победа стала 13-й в карьере, при том, что он не потерпел ни единого поражения, а вот для его более опытного оппонента это шестое поражение в ММА при 22 победах.