Виейра победила Тейт, Брэйди одолела Кьезу и другие результаты UFC Vegas 43

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» на турнире UFC Fight Night 198 (Vegas 43) прошли одиннадцать ярких поединков.



В главном бое турнира Кетлин Виейра победила Мишу Тейт единогласным решением (48-47, 48-47, 49-46).

В соглавном поединке Шон Брэйди победил Майкла Кьезу единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Таила Сантос в первом раунде одержала победу над Джоанн Калдервуд удушающим приёмом. Ей понадобилось 4 минуты и 49 секунд.



Также Рани Яхья выиграл у Кан Кён Хо единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Адриан Янез одолел Дэйви Гранта раздельным решением судей (27-30, 29-28, 29-28).

Также Пэт Сабатини победил Такера Лутца единогласным решением (30-26, 30-27, 30-27).

Мексиканец Рафа Гарсия одержал победу над Натана Леви единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).



Лупита Годинез сумела победить Конклак Суфисару единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).



Американец Коди Дёрден выиграл Цилэн Аожи единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Боец из Китая Илань Ша победил Шон Сориано единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

И Луана Пинейро одержала победу над Сэм Хьюз единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).