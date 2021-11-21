Виейра победила Тейт, Брэйди одолела Кьезу и другие результаты UFC Vegas 43

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» на турнире UFC Fight Night 198 (Vegas 43) прошли одиннадцать ярких поединков.
В главном бое турнира Кетлин Виейра победила Мишу Тейт единогласным решением (48-47, 48-47, 49-46).
В соглавном поединке Шон Брэйди победил Майкла Кьезу единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Таила Сантос в первом раунде одержала победу над Джоанн Калдервуд удушающим приёмом. Ей понадобилось 4 минуты и 49 секунд.
Также Рани Яхья выиграл у Кан Кён Хо единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Адриан Янез одолел Дэйви Гранта раздельным решением судей (27-30, 29-28, 29-28).
Также Пэт Сабатини победил Такера Лутца единогласным решением (30-26, 30-27, 30-27).
Мексиканец Рафа Гарсия одержал победу над Натана Леви единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Лупита Годинез сумела победить Конклак Суфисару единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Американец Коди Дёрден выиграл Цилэн Аожи единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Боец из Китая Илань Ша победил Шон Сориано единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
И Луана Пинейро одержала победу над Сэм Хьюз единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).
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