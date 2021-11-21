Рани Яхья получила самый большой гонорар на турнире UFC 43

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 43. По его итогам лига распределила выплаты традиционных бонусов.



Рани Яхья имеет самый большой гонорар. Всего спортсмен получил $ 15 тыс. за бой (из них $ 52 тыс. за само участие в бою и столько же за победу в нём). Второе место по окладу за Мишей Тейт. Она получила $ 121 тыс. $ 110 тыс. Тэйт получила за само участие, а сумму в $ 11 тыс. ей выплатили за неделю перед боем.



Третье место по гонорарам за соперницей Тейт Кетлиней Вийерой. Ей заплатили за вечер $ 106 тыс. (из них $ 50 тыс. за само участие и столько же за победу, $ 6 тыс. она получила в виде поощрительной выплаты за неделю перед боем). Тайла Сантос получила поменьше. Её гонорар составил $ 98,5 тыс., из которых $ 22 тыс. – за победу и столько же за участие.



Также Майкл Кьеза получил $ 96 тыс., Адриан Янез – $ 94,5 тыс., Дэйви Грант – $ 78 тыс. и Джоанн Калдервуд – $ 71 тыс.