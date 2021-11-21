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Кроуфорд нокаутировал Портера, в пятый раз защитив титул чемпиона мира

Кроуфорд нокаутировал Портера, в пятый раз защитив титул чемпиона мира
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На арене Mandalay Bay Resort & Casino в Лас-Вегасе (США) прошёл главный бой вечера бокса, в котором встречались американские боксёры Теренс Кроуфорд и Шон Портер.

Поединок завершился победой Кроуфорда техническим нокаутом в десятом раунде, благодаря чему он защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг.

Отметим, что Теренс уже в пятый раз защитил титул чемпиона мира WBO, которым владеет с июня 2018 года.

На счету Кроуфорда 38 побед, из которых 29 были добыты нокаутом, и ни одного поражения. Портер потерпел четвёртое в карьере поражение. В общей сложности в его активе 31 победа (17 нокаутом), один бой с его участием был завершён вничью.

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