Брат Тима Цзю дебютирует в профессиональном боксе

Никита Цзю, младший брат 27-летнего австралийца русского происхождения Тима, подписал первый профессиональный боксёрский контракт. Дебют Никиты в весовой категории первого среднего веса состоится в феврале. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил журналист Бен Деймон.

Фотографию можно посмотреть на странице Бена Деймона в «Твиттере».

Никита подписал контракт с менеджером Гленом Дженнингсом, который сотрудничал с Константином Цзю, а теперь работает с Тимом.

Фотографию можно посмотреть на странице Дэна Аттиаса в «Твиттере».

Напомним, что сам Тим является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо. В последнем бою он одолел японца Такеши Иноуэ.