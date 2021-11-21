Брат Тима Цзю дебютирует в профессиональном боксе
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Никита Цзю, младший брат 27-летнего австралийца русского происхождения Тима, подписал первый профессиональный боксёрский контракт. Дебют Никиты в весовой категории первого среднего веса состоится в феврале. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил журналист Бен Деймон.
Фотографию можно посмотреть на странице Бена Деймона в «Твиттере».
Никита подписал контракт с менеджером Гленом Дженнингсом, который сотрудничал с Константином Цзю, а теперь работает с Тимом.
Фотографию можно посмотреть на странице Дэна Аттиаса в «Твиттере».
Напомним, что сам Тим является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо. В последнем бою он одолел японца Такеши Иноуэ.
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