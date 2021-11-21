Портер объявил о завершении карьеры после поражения техническим нокаутом от Кроуфорда

Американский боксёр Шон Портер принял решение завершить карьеру после поражения, которое он потерпел в бою с соотечественником Теренсом Кроуфордом.

«Я готов завершить карьеру. Я был готов объявить об этом решении, не важно выиграю, проиграю, или бой закончится вничью. Так вот я объявляю о своей отставке прямо сейчас», — приводит слова Портера BoxingScene.

Поединок Портера и Кроуфорда завершился победой последнего техническим нокаутом в десятом раунде. Благодаря этому Теренс защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг.

В общей сложности на счету 34-летнего Портера 31 победа (17 нокаутом), четыре поражения, один бой с его участием был завершён вничью.