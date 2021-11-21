Магомед Исмаилов: многие переживают за моё кардио. Надеюсь, сейчас я вас успокоил
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новое видео в своём «инстаграме», где в шутку показал, как проводит кардио-тренировки, боксируя одной рукой.
«Многие переживают за моё кардио. Надеюсь, сейчас я вас успокоил. Работаю над собой почти круглосуточно. Доброго вам утра и наибомбического дня», — подписал видеозапись Исмаилов.
Исмаилов в шутку показал, как проводит кардио-тренировки:
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Исмаилов выступает в MMA с 2011 года. Последний бой Магомед провёл на турнире AMC Fight Nights 105, где проиграл соотечественнику Владимиру Минееву. Ранее Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года — в том противостоянии судьи зафиксировали ничью.
Новость по темеИсмаилов отреагировал на слова Гаджиева в адрес Василевского
Комментарии
- 21 ноября 2021
-
11:33
-
11:15
-
10:26
-
10:11
-
09:13
-
08:34
-
08:15
-
07:31
-
04:59
-
04:05
-
00:43
- 20 ноября 2021
-
23:56
-
22:20
-
21:57
-
20:49
-
19:50
-
18:31
-
17:27
-
16:05
-
15:23
-
13:40
-
13:26
-
12:19
-
11:45
-
11:09
-
10:27
-
09:17
-
00:31
- 19 ноября 2021
-
23:54
-
22:59
-
21:27
-
20:32
-
19:43
-
18:33
-
18:28
Партнерский контент