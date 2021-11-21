Магомед Исмаилов: многие переживают за моё кардио. Надеюсь, сейчас я вас успокоил

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новое видео в своём «инстаграме», где в шутку показал, как проводит кардио-тренировки, боксируя одной рукой.



«Многие переживают за моё кардио. Надеюсь, сейчас я вас успокоил. Работаю над собой почти круглосуточно. Доброго вам утра и наибомбического дня», — подписал видеозапись Исмаилов.

Исмаилов в шутку показал, как проводит кардио-тренировки:

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Исмаилов выступает в MMA с 2011 года. Последний бой Магомед провёл на турнире AMC Fight Nights 105, где проиграл соотечественнику Владимиру Минееву. Ранее Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года — в том противостоянии судьи зафиксировали ничью.