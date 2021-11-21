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«Вот чёрт!» Боец UFC был ошеломлён видом своего распухшего уха сразу после поединка

«Вот чёрт!» Боец UFC был ошеломлён видом своего распухшего уха сразу после поединка
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Американский боец смешанных единоборств Адриан Янез был крайне удивлён, когда увидел собственное ухо после поединка с соотечественником Дэйви Грантом. Соперники встречались на турнире UFC Vegas 43. Победу в этом противостоянии праздновал Янез.

К концу поединка левое ухо Янеза заметно опухло.

«Вот чёрт, моё ухо», – сказал Адриан, когда увидел понесённый урон.

Фото можно посмотреть на странице ESPN MMA в «Инстаграме».

Напомним, в главном бою UFC Vegas 43 сражались представительницы женской легчайшей весовой категории – 35-летняя американская экс-чемпионка UFC Миша Тейт и 30-летняя представительница Бразилии Кетлин Виейра. В результате 5-раундового противостояния победа досталась Виейра. В соглавном поединке американец Шон Брэйди одолел соотечественника Майкла Кьеза единогласным решением судей.

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