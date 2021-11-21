Ян отреагировал на победу Рагозина в бою с экс-бойцом UFC Андраде
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Временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян обратился к соотечественнику Михаилу Рагозину, одержавшему победу в поединке с экс-бойцом UFC Вискарди Андраде. Соперники встречались в главном бою турнира RCC Intro 18, который состоялся вчера, 20 ноября, в Екатеринбурге.
«Миха, с победой», — подписал Ян соответствующую фотографию, которую он разместил в «сториз» своего «инстаграма».
Напомним, бой Рагозина и Андраде завершился победой российского спортсмена техническим нокаутом уже в первом раунде.
В общей сложности на счету россиянина 16 побед и 5 поражений. В активе Андраде 21 победа. При этом Вискарди девять раз терпел поражения.
После противостояния Рагозин дал комментарий относительно одержанной победы.
Новость по темеМихаил Рагозин прокомментировал победу над Вискарди Андраде
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