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Ян отреагировал на победу Рагозина в бою с экс-бойцом UFC Андраде

Ян отреагировал на победу Рагозина в бою с экс-бойцом UFC Андраде
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Временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян обратился к соотечественнику Михаилу Рагозину, одержавшему победу в поединке с экс-бойцом UFC Вискарди Андраде. Соперники встречались в главном бою турнира RCC Intro 18, который состоялся вчера, 20 ноября, в Екатеринбурге.

«Миха, с победой», — подписал Ян соответствующую фотографию, которую он разместил в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, бой Рагозина и Андраде завершился победой российского спортсмена техническим нокаутом уже в первом раунде.

В общей сложности на счету россиянина 16 побед и 5 поражений. В активе Андраде 21 победа. При этом Вискарди девять раз терпел поражения.

После противостояния Рагозин дал комментарий относительно одержанной победы.

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