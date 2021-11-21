Пётр Ян назвал трёх величайших российких бойцов

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян поделился мыслями о тройке лучших в истории российских бойцов смешанных единоборств. По мнению Яна, ими являются Фёдор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов и Александр Шлеменко.
«Если говорить о трёх лучших российских бойцах, то это Фёдор, Хабиб… И третьим я даже не знаю кого… Давайте возьмём Александра Шлеменко. Олег Николаевич Тактаров — он же получается дрался и жил заграницей? Он же не жил постоянно в России в те годы, ездил туда-сюда.
Но тут есть такой момент. Я-то по-своему мыслю, я не говорю, что вот он достойный, а другой — нет. Я смотрю что человек делал, что он после себя оставил. Фёдор дал много популяризации этому спорту. Хабиб тоже. Олег Николаевич дал много популяризации. Вот Шлеменко тоже — для меня. Я сам из Сибири. В Сибири и в целом в России отрываются много филиалов, залов. Достойно то, что человек был на таком пике в спорте и по сей день находится в этом ремесле, как-то пропагандирует это, оставляет такой глобальный след.
А так — кого не назвал, кого не включил в эту тройку — зла не держите. Много спортсменов, которых можно выделить, но пройдёт время, и я думаю, что тот, кто сейчас стоит на первом месте, на втором и на третьем, они сменятся — придут другие спортсмены, другое поколение. У всего есть свой временный отрезок», — приводит слова Яна «Спорт-экспресс».
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