Мать Кроуфорда станцевала в ринге после победы сына над Шоном Портером. Видео

20 ноября мск на арене Mandalay Bay Resort & Casino в Лас-Вегасе (США) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок с участием американских боксёров Теренса Кроуфорда и Шона Портера.
Бой завершился победой Кроуфорда техническим нокаутом в десятом раунде, благодаря чему он защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг.
По окончании противостояния на ринг вышла мать Теренса, отпраздновав победу сына танцем. Соответствующее видео было размещено на странице Top Rank Boxing в «Твиттере».
Видеозапись можно посмотреть на странице Top Rank Boxing в «Твиттере». Права на видео принадлежать Top Rank.
После поражения в этом бою Портер принял решение завершить карьеру, о чём сообщил на пресс-конференции.
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