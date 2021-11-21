Ян рассказал, в чём превосходит Макгрегора в контексте их возможного боя

Временный чемпион UFC в легчайшем весе, россиянин Пётр Ян высказался о возможном поединке с экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях, ирландцем Конором Макгрегором. По словам Яна, опыта в боксе у него больше, чем у Макгрегора.
«Почему Конор мне предложил спарринг? Он понимает, кто сегодня выигрывает, на ком акцентировано внимание журналистов и так далее. Он знает всё это дело, а ещё захотел напомнить о себе. Также он понимает, что я умею боксировать. Его эго говорит, что он может побить всех. А я просто ему ответил: «Давай не болтай. Давай сделаем это.
Я боксом занимался достаточно долго. Я понимаю, о чём говорю. Превосхожу ли я его в чём-либо — показал бы бой. А так, конечно, у меня больше опыта в этом, чем у него. Сто процентов это так.
Как на бой смотрит мой тренер Джон Хатчинсон? Он как всегда заряжен. Конор ему тоже писал. Он написал, что всё положительно в этом русле. Мы всегда готовы ехать, биться, воевать, драться, отстаивать свои позиции. Поэтому не нужно нас уговаривать. Он всегда за. Он же гангстер», — приводит слова Яна «Спорт-экспресс».
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