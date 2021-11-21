Алджэмэйн Стерлинг может сменить весовую категорию. Он не хочет драться с другом

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг может перейти в другой вес. Причина такого решения заключается в желании избежать поединка с товарищем по команде Мерабом Двалишвили.



«Я думал о возможности такого боя, представлял, как это всё могло бы выглядеть. Однако признаюсь, не могу помыслить, что Мераб будет стоять напротив меня, а судья задаст мне вопрос, готов ли я, после чего нужно будет идти и сражаться.

После такого отношения не будут прежними. Достаточно вспомнить пример с Камару Усманом и Гилбертом Бёрнсом. Нет, я не могу представить, что мы проведём бой. Если на то пойдёт, я готов подняться в категорию 145 фунтов», — приводит слова Стерлинга MMA News со ссылкой на его интервью для канала The Schmo в YouTube.