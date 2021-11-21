«Меня на спарринге побил Двалишвили». Стерлинг рассказал, почему отказался от боя с Яном

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг рассказал, в какой момент решил сняться с боя против Петра Яна. Напомним, на замену Стерлингу вышел Кори Сэндхаген, проигравший россиянину единогласным решением судей.



«Тренер сказал, что давно не видел меня улыбающимся после тренировки. А я ответил, что это вообще не весело, потому что Мераб Двалишвили меня побил, просто разорвал.



Я знаю, что Мераб хорош, мы с ним всегда рубимся, но это всегда было двустороннее соперничество. Тренер постарался меня успокоить, сказав, что Мераб на пике. Это правда, но он никогда не избивал меня так явно. Очевидно, что здесь было что-то не так. И мы решили сняться с боя против Яна», – приводит слова Стерлинга MMA News со ссылкой на его интервью для канала The Schmo в YouTube.