Другу Усмана Нурмагомедова, наехавшему на полицейского, грозит 10 лет колонии

Камалу Идрисову, другу российского бойца ММА Усмана Нурмагомедова, грозит 10 лет колонии, сообщает телеграм-канал Mash. Сейчас Идрисов отправлен в СИЗО.



Ранее суд Махачкалы отправил Идрисова под домашний арест, но переквалифицировал статью на более строгую: применение опасного для жизни насилия в отношении представителя власти. Она подразумевает содержание в СИЗО и наказание сроком до 10 лет колонии. Нурмагомедов проходит по делу как свидетель



11 ноября Идрисов ехал на машине без номеров с Усманом Нурмагомедовым. Торопясь в аэропорт, водитель не остановился в ответ на требование полицейского и сбил его. Тот оказался в больнице с травмами средней степени тяжести.



Ранее Идрисов рассказал подробности инцидента с полицейским.

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