Источник: Хамзат Чимаев подерётся с Хорхе Масвидалем в январе

Стало известно, что известный боец UFC Хамзат Чимаев в следующем бою может подраться со скандальным Хорхе Масвидалем. Как сообщает известный журналист Бретт Окамото, схватка уже запланирована на UFC 270, который состоится 22 января 2021 года.



Хамзат провёл последний поединок на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Чимаев пропустил всего два акцентированных удара.



Масвидаль свой последний поединок провёл 21 апреля, проиграв нокаутом чемпиону полусреднего веса Камару Усману. В декабре нынешнего года Хорхе должен был подраться с Леоном Эдвардсом, но выбыл из-за травмы.