«Ты снова актёрствуешь?» Шон О'Мэлли пошутил над Алджэмейном Стерлингом

Между двумя знаменитыми бойцами UFC Шоном О'Мэлли и Алджэмейном Стерлингом состоялся забавный диалог в «Твиттере». О'Мэлли пошутил над действующим чемпионом, вспомнив его выигранный бой с Петром Яном.



Стерлинг спросил у О'Мэлли, с кем он подерётся в следующем бою. Чемпион не мог дождаться ответа и вскоре написал Шону, что «долго не отвечать родителям — грубо». В ответ О'Мэлли написал Стерлингу: «Я сбит с толку, приятель. Ты опять актёрствуешь?». Чемпион проигнорировал шутку, посоветовав Шону в следующий раз не затягивать с ответом.



Напомним, Стерлинг победил только благодаря дисквалификации россиянина после запрещённого удара коленом. Многие бойцы и эксперты усомнились, что Алджэмейн настолько сильно пострадал от удара Яна, как пытался изобразить.