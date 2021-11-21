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«Ты снова актёрствуешь?» Шон О'Мэлли пошутил над Алджэмейном Стерлингом

«Ты снова актёрствуешь?» Шон О'Мэлли пошутил над Алджэмейном Стерлингом
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Между двумя знаменитыми бойцами UFC Шоном О'Мэлли и Алджэмейном Стерлингом состоялся забавный диалог в «Твиттере». О'Мэлли пошутил над действующим чемпионом, вспомнив его выигранный бой с Петром Яном.

Стерлинг спросил у О'Мэлли, с кем он подерётся в следующем бою. Чемпион не мог дождаться ответа и вскоре написал Шону, что «долго не отвечать родителям — грубо». В ответ О'Мэлли написал Стерлингу: «Я сбит с толку, приятель. Ты опять актёрствуешь?». Чемпион проигнорировал шутку, посоветовав Шону в следующий раз не затягивать с ответом.

Напомним, Стерлинг победил только благодаря дисквалификации россиянина после запрещённого удара коленом. Многие бойцы и эксперты усомнились, что Алджэмейн настолько сильно пострадал от удара Яна, как пытался изобразить.

«Стерлинг выйдет против Яна. Но Пётр — боец-чемпион». Джоджуа — о главных интригах UFC «Стерлинг выйдет против Яна. Но Пётр — боец-чемпион». Джоджуа — о главных интригах UFC
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