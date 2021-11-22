«Двигаемся вперёд». Джон Джонс рассказал, что не употребляет алкоголь уже 60 дней

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс рассказал, что не употребляет алкоголь уже 60 дней. Напомним, ранее Джонс совершил несколько уголовных проступков, неизменно находясь в состоянии алкогольного опьянения.



«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Моя семья, моя жизнь и карьера могли закончиться после того, что произошло со мной в Лас-Вегасе. Но у бога были на меня другие планы. 60 дней без выпивки — двигаемся вперёд», — написал Джонс в своём «твиттере».



Напомним, ранее Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, но с тех пор так и не провёл ни одного боя. Простой Джонса продолжается уже почти два года. Предполагалось, что американский боец проведёт поединок с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. По словам президента UFC Даны Уайта, следующий бой Джонса планируется не ранее 2022 года. В августе спортсмен вернулся к тренировкам.