Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Двигаемся вперёд». Джон Джонс рассказал, что не употребляет алкоголь уже 60 дней

«Двигаемся вперёд». Джон Джонс рассказал, что не употребляет алкоголь уже 60 дней
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс рассказал, что не употребляет алкоголь уже 60 дней. Напомним, ранее Джонс совершил несколько уголовных проступков, неизменно находясь в состоянии алкогольного опьянения.

«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Моя семья, моя жизнь и карьера могли закончиться после того, что произошло со мной в Лас-Вегасе. Но у бога были на меня другие планы. 60 дней без выпивки — двигаемся вперёд», — написал Джонс в своём «твиттере».

Напомним, ранее Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, но с тех пор так и не провёл ни одного боя. Простой Джонса продолжается уже почти два года. Предполагалось, что американский боец проведёт поединок с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. По словам президента UFC Даны Уайта, следующий бой Джонса планируется не ранее 2022 года. В августе спортсмен вернулся к тренировкам.

Лучший боец мира снова арестован. На сей раз Джонса обвиняют в домашнем насилии Лучший боец мира снова арестован. На сей раз Джонса обвиняют в домашнем насилии
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021