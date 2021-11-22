«Двигаемся вперёд». Джон Джонс рассказал, что не употребляет алкоголь уже 60 дней

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс рассказал, что не употребляет алкоголь уже 60 дней. Напомним, ранее Джонс совершил несколько уголовных проступков, неизменно находясь в состоянии алкогольного опьянения.
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Моя семья, моя жизнь и карьера могли закончиться после того, что произошло со мной в Лас-Вегасе. Но у бога были на меня другие планы. 60 дней без выпивки — двигаемся вперёд», — написал Джонс в своём «твиттере».
Напомним, ранее Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, но с тех пор так и не провёл ни одного боя. Простой Джонса продолжается уже почти два года. Предполагалось, что американский боец проведёт поединок с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. По словам президента UFC Даны Уайта, следующий бой Джонса планируется не ранее 2022 года. В августе спортсмен вернулся к тренировкам.
- 22 ноября 2021
-
11:55
-
11:17
-
10:15
-
10:01
-
00:09
- 21 ноября 2021
-
22:57
-
21:48
-
20:46
-
19:30
-
19:04
-
18:56
-
17:58
-
17:12
-
16:00
-
14:07
-
13:35
-
13:23
-
12:33
-
11:33
-
11:15
-
10:26
-
10:11
-
09:13
-
08:34
-
08:15
-
07:31
-
04:59
-
04:05
-
00:43
- 20 ноября 2021
-
23:56
-
22:20
-
21:57
-
20:49
-
19:50
-
18:31